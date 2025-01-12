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У TikTok застерегли про наслідки, якщо Верховний суд США дозволить заборону

10:24, 12 січня 2025
Заборона TikTok у США може порушити основні права бізнесу, попереджає адвокат.
У TikTok застерегли про наслідки, якщо Верховний суд США дозволить заборону
Фото: iPress.ua
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Адвокат TikTok і її китайської материнської компанії ByteDance заявив, що закон про заборону популярного додатку може встановити прецедент для обмеження діяльності інших міжнародних компаній. Про це повідомляє Reuters.

Закон, який був обговорений 10 січня дев'ятьма суддями Верховного суду США, вимагає від ByteDance до 19 січня продати TikTok або зіткнутися з його забороною через загрози національній безпеці. Компанії намагаються відтермінувати виконання цього закону, оскільки вважають, що він порушує Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Адвокат TikTok Ноель Франциско під час дебатів попередив, що якщо закон буде прийнятий щодо TikTok, це може стати прецедентом для дій проти інших компаній. «Кінотеатри AMC раніше належали китайській компанії. Згідно з цією теорією, Конгрес міг би наказати AMC цензурувати будь-які фільми, які не подобаються Конгресу, або просувати будь-які фільми, які потрібні Конгресу», — заявив він, наводячи приклад китайської компанії, яка раніше володіла кінотеатрами AMC.

Судді під час дебатів висловили побоювання щодо наслідків цього закону для Першої поправки, але деякі з них дали зрозуміти, що схиляються до підтримки закону.

Раніше повідомлялося, що судді Верховного суду США, найімовірніше, підтримають заборону TikTok.

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Верховний Суд США TikTok

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