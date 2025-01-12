Президент Туреччини Ердоган підтвердив можливість висунення на другий термін

«Я за, якщо ви за», – сказав Ердоган про можливу кандидатуру на новий термін.

Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив припущення про можливу кандидатуру на новий термін на посту глави держави. Це сталося під час виступу на з'їзді провінційних відділень Партії справедливості та розвитку в Шанлиурфі 11 січня. За інформацією турецької газети T24, на заході один із учасників запитав Ердогана «за те, щоб стати президентом на наступний термін». Відповідь президента була ствердною: «Я за, якщо ви за», цитує «Європейська правда».

Після цього співак, який поставив питання, заявив, що отримав від президента обіцянку і звернувся до присутніх з проханням підтримати Ердогана на наступних виборах.

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