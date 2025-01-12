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Президент Туреччини Ердоган підтвердив можливість висунення на другий термін

09:48, 12 січня 2025
«Я за, якщо ви за», – сказав Ердоган про можливу кандидатуру на новий термін.
Президент Туреччини Ердоган підтвердив можливість висунення на другий термін
Фото: Reuters
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив припущення про можливу кандидатуру на новий термін на посту глави держави. Це сталося під час виступу на з'їзді провінційних відділень Партії справедливості та розвитку в Шанлиурфі 11 січня. За інформацією турецької газети T24, на заході один із учасників запитав Ердогана «за те, щоб стати президентом на наступний термін». Відповідь президента була ствердною: «Я за, якщо ви за», цитує «Європейська правда».

Після цього співак, який поставив питання, заявив, що отримав від президента обіцянку і звернувся до присутніх з проханням підтримати Ердогана на наступних виборах.

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президент Туреччина

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