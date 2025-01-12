Президент Турции Эрдоган подтвердил возможность выдвижения на второй срок

«Я за, если вы за», – сказал Эрдоган о возможной кандидатуре на новый срок.

Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал предположение о возможной кандидатуре на новый срок на посту главы государства. Это произошло во время выступления на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития в Шанлыурфе 11 января. По информации турецкой газеты T24, на мероприятии один из участников спросил Эрдогана «за то, чтобы стать президентом на следующий срок». Ответ президента был утвердительным: «Я за, если вы за», цитирует «Европейская правда».

После этого певец, который задал вопрос, заявил, что получил от президента обещание и обратился к присутствующим с просьбой поддержать Эрдогана на следующих выборах.

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