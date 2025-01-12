На Волыни судили переселенца, который проигнорировал повестку, однако раскаялся

Переселенца приговорили к году ограничения свободы за уклонение от мобилизации.

На Волыни переселенец из Донецкой области получил год ограничения свободы за игнорирование повестки в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом говорится в приговоре Гороховского районного суда Волынской области по делу №155/366/24.

В декабре 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе. После этого ему вручили повестку с обязательством явиться 21 декабря в пункт сбора для отправки в воинскую часть. Однако мужчина проигнорировал повестку, чем уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он подтвердил, что не обращался в ТЦК за получением отсрочки и не оспаривал решение ВВК о пригодности к службе.

Суд признал его виновным по статье 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации). В приговоре указано, что он впервые привлекается к уголовной ответственности, является внутренне перемещенным лицом и имеет на иждивении ребенка.

В качестве наказания мужчине назначили один год ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.