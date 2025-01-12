США продлили временную защиту для украинцев еще на 18 месяцев

Почти 104 тысячи украинцев в США получат продление временной защиты.

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Министерство внутренней безопасности США (DHS) 10 января объявило о продлении статуса временной защиты (Temporary Protected Status - TPS) для Украины на 18 месяцев. Это решение объяснили продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными условиями, которые делают невозможным безопасное возвращение граждан Украины на родину.

В пресс-релизе указано, что военное вторжение России повлекло многочисленные жертвы среди гражданского населения, а также сообщения о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Российская агрессия вызвала масштабный гуманитарный кризис, заставив многих людей покинуть свои дома. Значительные повреждения гражданской инфраструктуры, перебои с электроснабжением и ограниченный доступ к медицинским услугам также стали факторами, которые делают невозможным безопасное возвращение.

Продление TPS позволит примерно 103 700 гражданам Украины перерегистрироваться, если они соответствуют необходимым критериям. Этот статус могут получить граждане Украины (или лица без гражданства, которые последним местом жительства имели Украину), которые непрерывно проживают в США как минимум с 16 августа 2023 года, независимо от наличия законного иммиграционного статуса.

Министерство также сообщило, что срок действия документов о разрешении на трудоустройство (EAD), выданных в соответствии с TPS, автоматически продлен на 12 месяцев. Это решение поможет тем, кто не успеет получить новый EAD до окончания срока действия предыдущего.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет продолжать обработку заявлений как новых претендентов, так и тех, кто перерегистрируется. В случае одобрения заявления по форме I-821 статус временного проживания будет продлен до 19 октября 2026 года. Заявления на получение разрешения на трудоустройство по форме I-765 также обеспечат новые EAD с той же датой окончания.

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