США продовжили тимчасовий захист для українців ще на 18 місяців

Майже 104 тисячі українців у США отримають продовження тимчасового захисту.

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Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) 10 січня оголосило про продовження статусу тимчасового захисту (Temporary Protected Status — TPS) для України на 18 місяців. Це рішення пояснили триваючим збройним конфліктом і надзвичайними умовами, які роблять неможливим безпечне повернення громадян України на батьківщину.

У прес-релізі зазначено, що військове вторгнення Росії спричинило численні жертви серед цивільного населення, а також повідомлення про воєнні злочини та злочини проти людяності. Російська агресія викликала масштабну гуманітарну кризу, змусивши багатьох людей залишити свої домівки. Значні пошкодження цивільної інфраструктури, перебої з електропостачанням та обмежений доступ до медичних послуг також стали чинниками, які унеможливлюють безпечне повернення.

Продовження TPS дозволить приблизно 103 700 громадянам України перереєструватися, якщо вони відповідають необхідним критеріям. Цей статус можуть отримати громадяни України (або особи без громадянства, які останнім місцем проживання мали Україну), які безперервно проживають у США щонайменше з 16 серпня 2023 року, незалежно від наявності законного імміграційного статусу.

Міністерство також повідомило, що термін дії документів про дозвіл на працевлаштування (EAD), виданих відповідно до TPS, автоматично продовжено на 12 місяців. Це рішення допоможе тим, хто не встигне отримати новий EAD до закінчення терміну дії попереднього.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) продовжуватиме обробку заяв як нових претендентів, так і тих, хто перереєструється. У разі схвалення заяви за формою I-821 статус тимчасового проживання буде продовжено до 19 жовтня 2026 року. Заяви на отримання дозволу на працевлаштування за формою I-765 також забезпечать нові EAD з тією ж датою закінчення.

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