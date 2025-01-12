Що святкують 12 січня та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні 12 січня – День українського політв’язня.

Фото: 5 канал

Сьогодні, 12 січня, в Україні День українського політв’язня. Крім того, у світі святкують День дотримання новорічних обіцянок, День гарячого чаю та День марципана. Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни.

Відомі особистості, народжені цього дня:

1960 — Станіслав Боклан, український актор театру та кіно, народний артист України.

1986 — Злата Огнєвіч, українська співачка, представниця України на «Євробаченні» 2013 року (третє місце).

1999 — Владислав Гераскевич, український скелетоніст, перший представник України на Олімпійських іграх у цьому виді спорту.

Події в Україні та світі:

1554 — Баїннаун, творець найбільшої імперії в історії Південно-Східної Азії, стає королем Бірми.

1848 — У Палермо (Сицилія) розпочинається повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II — перша подія «Весни народів».

1879 — Початок війни між британськими колоністами в Південній Африці та племенами зулусів.

1923 — У Кривому Розі ДПУ «викриває» велику українську повстанську організацію, заарештовано понад 200 осіб.

1932 — Гетті Каравей стає першою жінкою, обраною до Сенату США.

1938 — Німецький археолог Вільгельм Кеніг знаходить у Багдаді найдавнішу батарею з гальванічних елементів.

1939 — У Полтаві починають курсувати перші шість таксі.

1954 — Лавина в австрійській провінції Форарльберг забирає життя 200 людей.

1964 — Римський Папа Павло VI призначає митрополита Йосипа Сліпого членом Конгрегації для Східної церкви.

1965 — Мер Торонто підписує прокламацію про проголошення 22 січня «Днем української незалежності».

1967 — Вперше кріоноване тіло людини — професора Джеймса Бедфорда.

1974 — В'ячеслав Чорновіл заявляє про щорічну одноденну голодівку 12 січня на знак протесту проти репресій шістдесятників.

1998 — ЄС підписує протокол про заборону клонування людини.

2007 — Китай запускає власний метеорологічний супутник, випробувавши космічну зброю.

2008 — Створено кримськотатарську Вікіпедію.

2024 — Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуває до Києва з військовою допомогою та підписує двосторонню безпекову угоду з президентом України Володимиром Зеленським, яка діятиме до вступу України до НАТО.

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