Что празднуют 12 января и какие памятные события произошли в этот день

В Украине 12 января – День украинского политзаключенного.

Фото: 5 канал

Сегодня, 12 января, в Украине День украинского политзаключенного. Кроме того, в мире празднуют День соблюдения новогодних обещаний, День горячего чая и День марципана. Православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны.

Известные личности, рожденные в этот день:

1960 - Станислав Боклан, украинский актер театра и кино, народный артист Украины.

1986 - Злата Огневич, украинская певица, представительница Украины на «Евровидении» 2013 года (третье место).

1999 - Владислав Гераскевич, украинский скелетонист, первый представитель Украины на Олимпийских играх в этом виде спорта.

События в Украине и мире:

1554 - Баиннаун, создатель крупнейшей империи в истории Юго-Восточной Азии, становится королем Бирмы.

1848 - В Палермо (Сицилия) начинается восстание против короля Двух Сицилий Фердинанда II - первое событие «Весны народов».

1879 - Начало войны между британскими колонистами в Южной Африке и племенами зулусов.

1923 - В Кривом Роге ГПУ «разоблачает» большую украинскую повстанческую организацию, арестовано более 200 человек.

1932 - Гетти Каравей становится первой женщиной, избранной в Сенат США.

1938 - Немецкий археолог Вильгельм Кениг находит в Багдаде древнейшую батарею из гальванических элементов.

1939 - В Полтаве начинают курсировать первые шесть такси.

1954 - Лавина в австрийской провинции Форарльберг уносит жизни 200 человек.

1964 - Римский Папа Павел VI назначает митрополита Иосифа Слепого членом Конгрегации для Восточной церкви.

1965 - Мэр Торонто подписывает прокламацию о провозглашении 22 января «Днем украинской независимости».

1967 - Впервые крионированное тело человека - профессора Джеймса Бедфорда.

1974 - Вячеслав Чорновил заявляет о ежегодной однодневной голодовке 12 января в знак протеста против репрессий шестидесятников.

1998 - ЕС подписывает протокол о запрете клонирования человека.

2007 - Китай запускает собственный метеорологический спутник, испытав космическое оружие.

2008 - Создана крымскотатарская Википедия.

2024 - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибывает в Киев с военной помощью и подписывает двустороннее соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

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