В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В результате ДТП два человека погибли, шестилетнего ребенка срочно госпитализировали.

Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе Киева произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения маршрутного автобуса «Mercedes-Benz» и минивэна «Hyundai» погибли два человека, еще четверо получили ранения, среди них - двое детей.

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции Киева, в аварии травмировались водитель и семь пассажиров автобуса. Трех пострадавших, среди которых шестилетний ребенок, госпитализировали в больницу.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из искореженного минивэна тела мужчины и женщины, которые погибли на месте. Другого ребенка, четырех лет, удалось спасти до прибытия чрезвычайников. Его срочно доставили в больницу «Охматдет».

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

Фото: ГСЧС

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