ВСУ продвинулись в Курской области – отчет ISW

Украинские военные продвинулись на северо-запад от Суджи, Россия несет потери.

Фото: ukr.radio

Украинские Силы обороны продвинулись на северо-запад от Суджи в Курской области России. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные данные от 10 января подтверждают продвижение украинских военных в северной части населенного пункта Погребки. В то же время российские «военкоры» утверждают, что войска РФ продвинулись на 3,25 км в селе Русское Поречье, однако ISW не нашел подтверждений этому.

Российские источники также сообщают, что бои шли вблизи населенных пунктов Черкасское Поречье, Русское Поречье, Погребки и Махновка. Украинские военные частично восстановили позиции в северной части Махновки после контратаки, отмечают блогеры РФ.

Российские источники отмечают, что улучшение погоды в регионе способствует операциям с использованием беспилотников. Однако грязь затрудняет наземные действия, и новая фаза российских наступательных операций может начаться после замерзания почвы.

Украинские военные активизировали наступательные операции в Курской области. По словам одного из бойцов ВСУ, российские войска атаковали с нескольких направлений одновременно и имели временные успехи в отдельных районах. Однако украинские защитники быстро отбили позиции, даже после того, как РФ пересекла международную границу в «нескольких» районах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.