ЗСУ просунулися у Курській області – звіт ISW

Українські військові просунулися на північний захід від Суджі, Росія зазнає втрат.

Фото: ukr.radio

Українські Сили оборони просунулися на північний захід від Суджі у Курській області Росії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні дані від 10 січня підтверджують просування українських військових у північній частині населеного пункту Погребки. Водночас російські «воєнкори» стверджують, що війська РФ просунулися на 3,25 км у селі Руське Поріччя, однак ISW не знайшов підтверджень цьому.

Російські джерела також повідомляють, що бої тривали поблизу населених пунктів Черкаське Поріччя, Руське Поріччя, Погребки та Махнівка. Українські військові частково відновили позиції в північній частині Махнівки після контратаки, зазначають блогери РФ.

Російські джерела відзначають, що покращення погоди в регіоні сприяє операціям із використанням безпілотників. Однак багнюка ускладнює наземні дії, і нова фаза російських наступальних операцій може розпочатися після замерзання ґрунту.

Українські військові активізували наступальні операції в Курській області. За словами одного з бійців ЗСУ, російські війська атакували з кількох напрямків одночасно та мали тимчасові успіхи в окремих районах. Однак українські захисники швидко відбили позиції, навіть після того, як РФ перетнула міжнародний кордон у «кількох» районах.

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