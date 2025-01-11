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Прем’єр Гренландії Муте Егеде виступив за незалежність острова

20:43, 11 січня 2025
Муте Егеде акцентував, що населення острова не хоче бути ні данцями, ні американцями.
Прем’єр Гренландії Муте Егеде виступив за незалежність острова
Джерело фото: Tom Little/Reuters
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Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним. Як це пише портал Financial Times, який цитує Європейська правда, про це він заявив на пресконференції в Копенгагені 10 січня.

Як передають журналісти, Егеде акцентував, що населення острова не хоче бути ні данцями, ні американцями.

«Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями», – заявив він.

На цій зустрічі прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що хоче зберегти Королівство Данія, до складу якого входять Данія, Гренландія і автономна територія Фарерські острови.

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію.

Також стало відомо, що Данія висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії та збільшення військової присутності США на острові, повідомили у ЗМІ.

Раніше обраний президент США Дональд Трампвисловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде раніше уже заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Гренландія — найбільший острів у світі, що є автономною територією Данії, має великі запаси корисних копалин, нафти і стратегічні об'єкти, зокрема американські військові бази.

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США Данія

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