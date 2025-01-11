Премьер Гренландии Муте Эгеде выступил за независимость острова

Муте Эгеде акцентировал, что население острова не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

Источник фото: Tom Little/Reuters

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или данским, а хочет быть независимым. Как это пишет портал Financial Times, который цитирует Европейская правда, об этом он заявил на пресс-конференции в Копенгагене 10 января.

Как передают журналисты, Эгеде акцентировал, что население острова не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами», - заявил он.

На этой встрече премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что хочет сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерские острова.

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове, сообщили в СМИ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ранее уже заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Гренландия — крупнейший остров в мире, являющийся автономной территорией Дании, имеет большие запасы полезных ископаемых, нефти и стратегические объекты, в том числе американские военные базы.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове, сообщили в СМИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.