На горнолыжном курорте «Драгобрат» загорелся отель, фото

Для ликвидации огня привлекли спасателей из Рахова, Ясини и Хуста.

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На Закарпатье пожарные ликвидировали пожар на горнолыжном курорте «Драгобрат». Как сообщили в ГСЧС, 11 января поступило сообщение о возгорании в гостинице на территории горнолыжного комплекса.

Для ликвидации огня привлекли спасателей из Рахова, Ясини и Хуста.

Администрация гостиницы и персонал эвакуировали 20 отдыхающих и пытались обуздать огонь. Помогали им специалисты горного поисково-спасательного отделения села Квасы.

В ГСЧС отметили, что из-за сложных условий горного пути спасателям пришлось прокладывать рукавные линии для подачи воды.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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