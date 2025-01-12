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У Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі автобуса

08:54, 12 січня 2025
В результаті ДТП двоє людей загинули, шестирічну дитину терміново госпіталізували.
У Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі автобуса
Фото: ДСНС
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У Голосіївському районі Києва сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Mercedes-Benz» та мінівена «Hyundai» загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, серед них — двоє дітей.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції Києва, в аварії травмувалися водій та сім пасажирів автобуса. Трьох постраждалих, серед яких шестирічна дитина, госпіталізували до лікарні.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з понівеченого мінівена тіла чоловіка та жінки, які загинули на місці. Іншу дитину, чотирьох років, вдалося врятувати до прибуття надзвичайників. Її терміново доставили до лікарні «Охматдит».

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії.

Фото: ДСНС

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поліція ДТП Київ транспорт

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