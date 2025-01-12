На Волині судили переселенця, який проігнорував повістку, проте розкаявся

На Волині переселенець із Донецької області отримав рік обмеження волі за ігнорування повістки до територіального центру комплектування (ТЦК). Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області у справі №155/366/24.
У грудні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку із зобов’язанням з’явитися 21 грудня до пункту збору для відправлення у військову частину. Однак чоловік проігнорував повістку, чим ухилився від мобілізації.
Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він підтвердив, що не звертався до ТЦК за отриманням відстрочки і не оскаржував рішення ВЛК про придатність до служби.
Суд визнав його винним за статтею 335 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації). У вироку зазначено, що він уперше притягується до кримінальної відповідальності, є внутрішньо переміщеною особою та має на утриманні дитину.
Як покарання чоловікові призначили один рік обмеження волі.
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