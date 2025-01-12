На Волині судили переселенця, який проігнорував повістку, проте розкаявся

Переселенця засудили до року обмеження волі за ухилення від мобілізації.

На Волині переселенець із Донецької області отримав рік обмеження волі за ігнорування повістки до територіального центру комплектування (ТЦК). Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області у справі №155/366/24.

У грудні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку із зобов’язанням з’явитися 21 грудня до пункту збору для відправлення у військову частину. Однак чоловік проігнорував повістку, чим ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він підтвердив, що не звертався до ТЦК за отриманням відстрочки і не оскаржував рішення ВЛК про придатність до служби.

Суд визнав його винним за статтею 335 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації). У вироку зазначено, що він уперше притягується до кримінальної відповідальності, є внутрішньо переміщеною особою та має на утриманні дитину.

Як покарання чоловікові призначили один рік обмеження волі.

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