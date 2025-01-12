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На Волині судили переселенця, який проігнорував повістку, проте розкаявся

10:06, 12 січня 2025
Переселенця засудили до року обмеження волі за ухилення від мобілізації.
На Волині судили переселенця, який проігнорував повістку, проте розкаявся
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На Волині переселенець із Донецької області отримав рік обмеження волі за ігнорування повістки до територіального центру комплектування (ТЦК). Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області у справі №155/366/24.

У грудні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку із зобов’язанням з’явитися 21 грудня до пункту збору для відправлення у військову частину. Однак чоловік проігнорував повістку, чим ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він підтвердив, що не звертався до ТЦК за отриманням відстрочки і не оскаржував рішення ВЛК про придатність до служби.

Суд визнав його винним за статтею 335 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації). У вироку зазначено, що він уперше притягується до кримінальної відповідальності, є внутрішньо переміщеною особою та має на утриманні дитину.

Як покарання чоловікові призначили один рік обмеження волі.

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