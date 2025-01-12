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В TikTok предостерегли о последствиях, если Верховный суд США разрешит запрет

10:24, 12 января 2025
Запрет TikTok в США может нарушить основные права бизнеса, предупреждает адвокат.
В TikTok предостерегли о последствиях, если Верховный суд США разрешит запрет
Фото: iPress.ua
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Адвокат TikTok и ее китайской материнской компании ByteDance заявил, что закон о запрете популярного приложения может установить прецедент для ограничения деятельности других международных компаний. Об этом сообщает Reuters.

Закон, который был обсужден 10 января девятью судьями Верховного суда США, требует от ByteDance до 19 января продать TikTok или столкнуться с его запретом из-за угрозы национальной безопасности. Компании пытаются отсрочить выполнение этого закона, поскольку считают, что он нарушает Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Адвокат TikTok Ноэль Франциско во время дебатов предупредил, что если закон будет принят в отношении TikTok, это может стать прецедентом для действий против других компаний. «Кинотеатры AMC ранее принадлежали китайской компании. Согласно этой теории, Конгресс мог бы приказать AMC цензурировать любые фильмы, которые не нравятся Конгрессу, или продвигать любые фильмы, которые нужны Конгрессу», - заявил он, приводя пример китайской компании, которая ранее владела кинотеатрами AMC.

Судьи во время дебатов выразили опасения относительно последствий этого закона для Первой поправки, но некоторые из них дали понять, что склоняются к поддержке закона.

Ранее сообщалось, что судьи Верховного суда США, скорее всего, поддержат запрет TikTok.

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Верховный Суд США TikTok

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