Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде, который взял его под стражу

Полиция сообщила о задержании более 40 человек.

Сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Йоля устроили беспорядки в здании суда после решения о его заключении под стражу. Об этом пишет Reuters.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в суд в Южной Корее принял решение об аресте президента Юн Сук Йоля. Это привело к массовым протестам его сторонников, – демонстранты ворвались в здание суда, разбили окна и проникли внутрь, создавая хаос.

Как указывается, сторонники президента прорвали полицейские границы, ворвались в здание суда, крушили мебель и использовали огнетушители против правоохранителей, пытавшихся остановить беспорядки.

Полиция сообщила о задержании более 40 человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.