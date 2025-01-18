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Суд у Південній Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля

21:34, 18 січня 2025
Юн Сук Йоль арештований за звинуваченнями у зловживанні владою та організації повстання.
Суд у Південній Кореї видав ордер на арешт президента Юн Сук Йоля
Фото: ЕРА/UPG
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Суд у Південній Кореї ухвалив рішення про арешт президента Юн Сук Йоля після його імпічменту та спроби запровадити воєнний стан. Як повідомляє агентство Yonhap, Західний окружний суд Сеула видав ордер на арешт за звинуваченнями в організації повстання та зловживанні владою, коли 3 грудня він оголосив воєнний стан.

Згідно з рішенням суду, слідчі мають право утримувати Юна під вартою до 20 днів, включаючи час, що він вже провів у центрі ув'язнення після затримання у своїй резиденції в Сеулі в середу.

Управління з розслідування корупції для високопосадовців планує передати справу Юна до прокуратури через 10 днів. Очікується, що прокуратура проведе додаткове розслідування та висуне звинувачення до завершення 20 днів.

Нагадаємо, у Південній Кореї розглядають можливість заборони на виїзд за кордон для президента Юна Сук Йоля в рамках розслідування звинувачень, пов’язаних із оголошенням воєнного стану.

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