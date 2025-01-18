Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сук Ёоля

Юн Сук Ёль арестован по обвинению в злоупотреблении властью и организации восстания.

Фото: ЕРА/UPG

Суд в Южной Корее принял решение об аресте президента Юн Сук Ёля после его импичмента и попытки ввести военное положение. Как сообщает агентство Yonhap, Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест по обвинению в организации восстания и злоупотреблении властью, когда 3 декабря он объявил военное положение.

Согласно решению суда, следователи имеют право удерживать Юна под стражей до 20 дней, включая время, которое он уже провел в центре заключения после задержания в своей резиденции в Сеуле в среду.

Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников планирует передать дело Юна в прокуратуру через 10 дней. Ожидается, что прокуратура проведет дополнительное расследование и предъявит обвинение до завершения 20 дней.

Напомним, в Южной Корее рассматривают возможность запрета на выезд за границу для президента Юна Сук Ёоля в рамках расследования обвинений, связанных с объявлением военного положения.

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