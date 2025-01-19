20 января истекает срок уплаты военного сбора ФЛП 1, 2 и 4 групп за январь

Крайний срок уплаты военного сбора для ФЛП на ЕП – 20 января.

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Плательщиками военного сбора есть физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой, второй и четвертой группы.

Как напоминают в ГНС, ФЛП на едином налоге первой, второй и четвертой групп обязаны уплачивать военный сбор путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа текущего месяца. Такие плательщики могут произвести уплату военного сбора авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца отчетного года. Начисление авансовых взносов для плательщиков военного сбора производится контролирующими органами.

Ставка военного сбора для плательщиков составляет – 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года, в расчете на календарный месяц.

Как писала «Судебно-юридическая газета», налоговая напомнила размеры ставок военного сбора для ФЛП в 2025 году.

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