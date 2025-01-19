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20 січня спливає строк сплати військового збору ФОПами 1, 2 та 4 груп за січень

09:36, 19 січня 2025
Крайній термін сплати військового збору для ФОПів на ЄП – 20 січня.
20 січня спливає строк сплати військового збору ФОПами 1, 2 та 4 груп за січень
Джерело фото: Shutterstock
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Платниками військового збору є фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої, другої та четвертої групи.

Як нагадують у ДПС, ФОПи на єдиному податку першої, другої та четвертої груп зобов’язані сплачувати військовий збір шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків для платників військового збору здійснюється контролюючими органами.

Ставка військового збору для платників становить – 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року, з розрахунку на календарний місяць.

Як писала «Судово-юридична газета», податкова нагадала розміри ставок військового збору для ФОПів у 2025 році.

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бізнес податкова ФОП ДПС військовий збір податки

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