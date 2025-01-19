Прихильники президента Південної Кореї влаштували погром у суді, який взяв його під варту

Поліція повідомила про затримання понад 40 осіб.

Прихильники президента Південної Кореї Юн Сок Йоля влаштували заворушення у будівлі суду після рішення про його взяття під варту. Про це пише Reuters.

Як писала «Судово-юридична газета», у суд у Південній Кореї ухвалив рішення про арешт президента Юн Сук Йоля. Це спричинило масові протести його прихильників, – демонстранти увірвалися до будівлі суду, розбили вікна й проникли всередину, створюючи хаос.

Як вказується, прихильники президента прорвали поліцейські кордони, увірвалися до будівлі суду, трощили меблі та використовували вогнегасники проти правоохоронців, які намагалися зупинити заворушення.

Поліція повідомила про затримання понад 40 осіб.

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