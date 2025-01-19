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В МИД Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе вслед за США

14:12, 19 января 2025
Европейским странам следует вслед за США запретить работу соцсети TikTok, — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
В МИД Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе вслед за США
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Как известно, в Соединенных Штатах Америки прекратил работу TikTok. Следом за США в МИД Эстонии призвали рассмотреть запрет TikTok в Европе. Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что TikTok используется для распространения дезинформации, ложных новостей и влияния на результаты выборов.

"Вдобавок, его огромный сбор данных, как известно, представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе", – написал глава МИД Эстонии в соцсети Х.

Министр отметил, что TikTok собирает много данных о пользователе, но непонятно, кто имеет доступ к этим данным.

"Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, есть законные опасения, что данные могут оказаться в руках китайских властей. В ежегоднике внешней разведки за прошлый год также говорится, что TikTok собирает большое количество информации, которая может быть полезна для сбора разведывательных данных, вымогательства, а также кибератак", – подчеркнул Цахкна.

Он подчеркнул, что такие приложения, как TikTok, не предоставляют сбалансированную информацию, но позволяют эффективно распространять предвзятую информацию.

Напомним, что Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Отметим, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал решение по TikTok «в скором будущем».

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Эстония TikTok

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