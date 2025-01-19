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Чи може державний реєстратор відмовити, якщо у поданих документах відсутня житлова площа об’єкта нерухомості

21:11, 19 січня 2025
У Мін’юсті пояснюють, що підставою для державної реєстрації прав є, зокрема, судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості.
Чи може державний реєстратор відмовити, якщо у поданих документах відсутня житлова площа об’єкта нерухомості
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) розповідає, чи може державний реєстратор відмовити, якщо у поданих документах відсутня житлова площа об’єкта нерухомості.

Зазначається, що відсутність житлової площі в документах, які посвідчують право власності на нерухоме майно прав не може бути підставою для відмови в державній реєстрації.

Так, нещодавно на розгляді Центральнаюстиція перебувала скарга на рішення державного реєстратора, який відмовив в реєстрації права власності, оскільки не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, а саме: заявником не подано відомості про технічні характеристики об’єкта будівництва!

Під час розгляду скарги було встановлено, що скаржниця, серед іншого, подала рішення суду про визнання права власності на квартиру в порядку спадкування за законом, в якому була зазначена лише загальна площа об’єкта нерухомого майна.

Державний реєстратор зупинив розгляд зави, та повідомив скаржницю про необхідність подання відомостей про технічні характеристики об’єкта нерухомого майна, та в подальшому відмовив, так як скаржниця не надала запитуваний документ.

Частиною 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) визначено, зокрема, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Частиною 1 ст. 23 Закону передбачено, що розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором виключно у таких випадках: подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством; неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному Законом, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем в електронній формі чи документів із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 01.01.2013.

 Підставою для державної реєстрації прав є, зокрема, судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості (п. 9 ч. 1 ст. 27 Закону).

Відповідно до п. 29 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 №1141 (зі змінами), до Державного реєстру прав вносяться, зокрема, відомості про загальну та житлову (за наявності) площу приміщень об’єкта (для об’єкта будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості – площу відповідно до проектної документації на будівництво).

Згідно із п. 58 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127 (зі змінами) (далі – Порядок), у разі коли в документах, що подаються для державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт будівництва, відсутні відомості про його технічні характеристики, державна реєстрація права власності на такий об’єкт проводиться за наявності відомостей про його технічні характеристики, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

 Таким чином, незалежно від функціонального призначення закінченого будівництвом об’єкта житлова площа приміщень об’єкта зазначається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно виключно у разі наявності відповідних відомостей в ЄДЕССБ чи в документах, поданих для державної реєстрації прав. Отже, з огляду на вказані вище норми та враховуючи обставини справи, наказом Центральнаюстиція, оскаржуване рішення державного реєстратора визнано прийнятим з порушенням та зобов’язано державного реєстратора усунути, допущені ним порушення.

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мінюст

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