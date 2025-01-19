На Одещині судитимуть підприємця, який з посадовцями Держпродспоживслужби організував схеми поборів з експортерів «зернового коридору»

Ділки організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів та інших документів для експорту ячменю та кукурудзи.

На Одещині скерували до суду справу підприємця, який з посадовцями Держпродспоживслужби організував побори зі зернотрейдерів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У квітні 2024 року працівники ДБР затримали підприємця та двох посадовців Держпродспоживслужби з Одеської та Запорізької областей, які організували корупційну схему вимагання грошей за оформлення фітосанітарних сертифікатів та інших документів для експорту ячменю й кукурудзи.

«Послуга» ділків з видачі необхідних документів для підприємств, які планували експорт ячменю до КНР, за кожні 15 тисяч тонн коштувала у 2023 році 22,5 тис. доларів США, а у 2024 році – 30 тис. доларів США.

Справу щодо посадовців Держпродспоживслужби раніше було направлено до суду.

Їх подільник — підприємець обвинувачується одержання неправомірної вигоди, підробленні офіційного документа, (ч. 2 ст. 369-2 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України).

За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.