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У Києві протягом останніх трьох років не було кліматичної зими – фахівці пояснюють причини

12:51, 19 січня 2025
Ще чверть століття тому зима наступала практично за календарем, а тепер, через глобальне потепління її, можна сказати, нема.
У Києві протягом останніх трьох років не було кліматичної зими – фахівці пояснюють причини
Джерело фото: Freepik
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У Києві протягом останніх трьох років не фіксувалася кліматична зима. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Як вказують в установі, зими останніх років в Україні значно змінилися. Якщо раніше зима була сезоном морозів та хуртовин, то зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів та температурні рекорди стали звичним явищем. І головною причиною цього називають глобальне потепління.

«Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами, – говорить завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська. – За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 рази швидше, ніж загалом у світі. Ми випереджаємо навіть Європу: швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961–2023 рр. становила 0,41 градуса за десять років, а в Європі – 0,34 градуса. Причому основне потепління відбувається насамперед у зимовий період».

Кліматична зима в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 0°C і стабільно там тримається. Ще чверть століття тому вона наступала практично за календарем.

«А тепер, через глобальне потепління зими, можна сказати, нема. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, кліматична зима не фіксувалася в Києві протягом останніх трьох років: 2022, 2023 та 2024. В ці роки середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0°C», - вказують у Міністерстві.

«Зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 до -5 градусів. Щоправда, на тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру – і це теж прояви зміни клімату. Через глобальне потепління клімат став «розхитаним» і непередбачуваним, відхилення від норм значно збільшуються. Тобто на тлі безсніжної зими можуть траплятися аномальні погодні явища, коли тепла плюсова температура за кілька днів змінюється короткочасними, але дуже сильними морозами, які прориваються до нас з Арктики», – пояснює науковиця.

Таким чином стабільний сніговий покрив формується рідко та тримається недовго, пояснюють фахівці.

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