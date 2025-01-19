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В Киеве за последние три года не было климатической зимы – специалисты объясняют причины

12:51, 19 января 2025
Еще четверть века тому назад зима наступала практически по календарю, а теперь из-за глобального потепления ее, можно сказать, нет.
В Киеве за последние три года не было климатической зимы – специалисты объясняют причины
Источник фото: Freepik
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В Киеве за последние три года не фиксировалась климатическая зима. Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как отмечают в учреждении, зимы последних лет в Украине значительно изменились. Если раньше зима была сезоном морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну. Теплая погода, отсутствие продолжительных морозов и температурные рекорды стали обычным явлением. И главной причиной этого называют глобальное потепление.

«Украина входит в регионы планеты, где в последнее десятилетие рост температуры происходил наивысшими темпами, – говорит заведующая лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская. – За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире. Мы опережаем даже Европу: скорость роста средней годовой температуры в Украине в 1961-2023 гг. составила 0,41 градуса за десять лет, а в Европе – 0,34 градуса. Причем основное потепление происходит, прежде всего, в зимний период».

Климатическая зима в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 0° C и стабильно там держится. Еще четверть века тому назад она наступала практически по календарю.

«А теперь из-за глобального потепления зимы, можно сказать, нет. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории, климатическая зима не фиксировалась в Киеве в течение последних трех лет: 2022, 2023 и 2024. В эти годы средняя температура воздуха за зимний период была выше 0° C», - указывают в Министерстве.

Сейчас для Украины характерны колебания температуры в зимний период: от +5 до -5 градусов. Правда, на фоне достаточно высокой температуры могут случаться кратковременные волны экстремальных морозов или аномально сильные вьюги, парализующие инфраструктуру – и это тоже проявления изменения климата. Из-за глобального потепления климат стал расшатанным и непредсказуемым, отклонения от норм значительно увеличиваются. То есть на фоне бесснежной зимы могут случаться аномальные погодные явления, когда теплая плюсовая температура через несколько дней сменяется кратковременными, но очень сильными морозами, которые прорываются к нам из Арктики», – объясняет ученая.

Таким образом стабильный снежный покров формируется редко и держится недолго, объясняют специалисты.

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