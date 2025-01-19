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На Сумщине коммунальщики выбросили на свалку 6 тысяч евро, подумав, то это сувенир – СМИ

14:48, 19 января 2025
Коммунальщики, убирая мусор, обнаружили пакет с купюрами евро.
На Сумщине коммунальщики выбросили на свалку 6 тысяч евро, подумав, то это сувенир – СМИ
Источник фото: bank.gov.ua
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В городе Шостка, на Сумщине работники коммунальной службы нашли пакет с 6 тысячами евро, но выбросили его на свалку потому, что решили, что это сувенирные деньги. Об этом рассказали в местном издании Шостка.INFO.

Журналистам стало известно, что 16 января в центральной части города коммунальщики, убирая мусор, обнаружили пакет с купюрами евро. Однако, не поверив своим глазам, люди решили, что это сувенирные деньги, поэтому пакет вместе с другим мусором просто отвезли на свалку.

Вскоре появился владелец пакета, в котором, как выяснилось, были деньги. Мужчина обратился к коммунальщикам, и те подсказали ему, где искать свою потерю.

В местной полиции сообщили, что заявлений о потере пакета с деньгами к ним не поступало.

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