В Украине может появиться новый налог – за что и сколько придется платить

В Украине рассмотрят возможность введения налога на посылки из-за границы.

В Украине могут ввести новые правила для посылок, поступающих из-за границы через торговые платформы. Верховной Раде подали законопроекты.

Как писала «Судебно-юридическая газета», посылки до 45 евро граждане смогут получать без налогообложения при условии, если такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и коммерческой цели. О регистрации соответствующих законопроектов по налогообложению импорта посылок сообщил председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев.

«По требованию бизнеса – АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТА, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты по налогообложению импорта посылок. Тексты проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями» - отметил он.

По словам Гетманцева, законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без налогообложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет справляться только в случае, если их стоимость больше 150 евро.

Также с целью облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара.

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, существующей в странах ЕС. При этом существующие сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур», - добавил Даниил Гетманцев.

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