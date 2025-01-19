В Украине может появиться новый налог – за что и сколько придется платить

В Украине могут ввести новые правила для посылок, поступающих из-за границы через торговые платформы. Верховной Раде подали законопроекты.
Как писала «Судебно-юридическая газета», посылки до 45 евро граждане смогут получать без налогообложения при условии, если такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и коммерческой цели. О регистрации соответствующих законопроектов по налогообложению импорта посылок сообщил председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев.
«По требованию бизнеса – АСС, ЭВА, ФРУ, АПИТА, УРБ, RAU, ТПП Украины подал на регистрацию законопроекты по налогообложению импорта посылок. Тексты проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями» - отметил он.
По словам Гетманцева, законопроектами предлагается определить, что:
Также с целью облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:
«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур», - добавил Даниил Гетманцев.
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