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Спутник Земли Луну внесли во всемирный перечень наследия, требующего сохранения

19:01, 19 января 2025
Это впервые, когда место за пределами Земли добавили в список.
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Впервые место за пределами Земли было внесено в список наследия, нуждающегося в сохранении, пишет CNN.

World Monuments Fund, WMF – международная некоммерческая организация, которая каждые два года освещает 25 находящихся под угрозой объектов наследия.

Принимая такое решение, приняли во внимание такие факты, как начало новой космической эры, более 90 исторических объектов, расположенных на Луне, отражение ботинка астронавта Нила Армстронга, более сотни других артефактов из миссии «Аполлон-11».

«Впервые Луна добавлена ​​в список объектов, отражающих насущную потребность в признании и сохранении артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами Земли. Это определяющий момент в нашей истории», - отметили в фонде.

Также в список вошел киевский Дом учителя, пострадавший из-за развязной войны РФ против Украины.

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