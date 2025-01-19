Супутник Землі Місяць внесли до всесвітнього переліку спадщини, яка потребує збереження

Це вперше, коли місце за межами Землі додали до списку.

Вперше місце за межами Землі було внесено до списку спадщини, яка потребує збереження, пише CNN.

World Monuments Fund, WMF – міжнародна некомерційна організація, яка кожні два роки висвітлює 25 об’єктів спадщини, що знаходяться під загрозою.

Ухвалюючи таке рішення, до уваги взяли такі факти, як початок нової космічної ери, понад 90 історичних об’єктів, які розташовані на Місяці, відбиток черевика астронавта Ніла Армстронга, понад сотня інших артефактів з місії «Аполлон-11».

«Вперше Місяць додано до переліку об'єктів, що відображає нагальну потребу у визнанні та збереженні артефактів, які свідчать про перші кроки людства за межами Землі. Це – визначальний момент у нашій історії», - зазначили у фонді.

Також до списку увійшов київський Будинок вчителя, який постраждав через розв'язну війну РФ проти України.

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