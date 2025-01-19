Практика судів
  1. У світі

Супутник Землі Місяць внесли до всесвітнього переліку спадщини, яка потребує збереження

19:01, 19 січня 2025
Це вперше, коли місце за межами Землі додали до списку.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вперше місце за межами Землі було внесено до списку спадщини, яка потребує збереження, пише CNN.

World Monuments Fund, WMF – міжнародна некомерційна організація, яка кожні два роки висвітлює 25 об’єктів спадщини, що знаходяться під загрозою.

Ухвалюючи таке рішення, до уваги взяли такі факти, як початок нової космічної ери, понад 90 історичних об’єктів, які розташовані на Місяці, відбиток черевика астронавта Ніла Армстронга, понад сотня інших артефактів з місії «Аполлон-11».

«Вперше Місяць додано до переліку об'єктів, що відображає нагальну потребу у визнанні та збереженні артефактів, які свідчать про перші кроки людства за межами Землі. Це – визначальний момент у нашій історії», - зазначили у фонді.

Також до списку увійшов київський Будинок вчителя, який постраждав через розв'язну війну РФ проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

земля космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Верховний Суд пояснив, коли систематичне порушення правил спільного проживання є достатньою підставою для виселення

Оцінюючи виселення відповідача з належного позивачці на праві власності житлового будинку на предмет пропорційності у контексті принципів статті 8 Конвенції, Верховний Суд вказав, що припинення права на користування спірним житлом шляхом виселення у цьому випадку переслідує легітимну мету

Верховна Рада схвалила законопроект про виключення права орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів

На думку депутатів, таким чином буде унеможливлено позаконкурентний викуп орендованого державного та комунального майна.

Депутати пропонують поліпшити умови здійснення попереднього ув’язнення

Законопроект, серед іншого, передбачає звуження підстав тримання особи в одиночній камері і розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва