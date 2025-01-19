Практика судів
  1. В Україні

У ЗСУ впровадили кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА

11:34, 19 січня 2025
Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотників.
У ЗСУ впровадили кваліфікаційні рівні для операторів БпЛА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів, яка складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів (БКР), кожен з яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів.

Початковий рівень БКР І

Призначений для керування мікро- та міні-БпЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F та G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками.

Другий рівень БКР ІІ 

Позширює можливості до керування малими БпЛА І класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1 500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах.

Рівень БКР ІІІ 

Відкриває доступ до керування тактичними БпЛА у всьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5 500 метрів. Оператор повинен вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а також виконувати зліт і посадку на різних аеродромах.

Найвищий рівень БКР IV 

Надає право керувати оперативними та стратегічними БпЛА ІІІ класу у будь-якому повітряному просторі та за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи із супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом.

Як вказується, кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА.

Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен рівень БКР IV, незалежно від розміру дрона, а кожен наступний рівень включає всі вимоги попередніх та потребує проходження відповідного навчання з демонстрацією практичних навичок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада посилила вимоги до поширення новин журналістами, які працюють з медіа як ФОП

Журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа, будуть прирівняні у питаннях відповідальності за інформацію, до тих журналістів, які працюють за трудовим договором.

Долари та пляшка алкоголю — громадянка принесла подарунок для судді прямо в суд

Вища рада правосуддя попросила розібратися в цій історії прокуратуру.

Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва