Як оформити інвалідність, якщо ви перебуваєте за кордоном – у МОЗ оприлюднили процедуру

Реформа системи МСЕК передбачає доступність послуг для громадян за кордоном.

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Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Як вказують у Міністерстві охорони здоров’я, реформа системи медико-соціальної експертизи в Україні передбачає доступність послуг для громадян у тому числі за кордоном.

Для громадян України, які перебувають у державах, з якими укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення (Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія, Португалія), передбачено такий механізм:

Передача медичних формулярів : уповноважений орган країни перебування громадянина України передає медичні документи до Пенсійного фонду України.

: уповноважений орган країни перебування громадянина України передає медичні документи до Пенсійного фонду України. Розгляд документів в Україні : Пенсійний фонд України надсилає медичні формуляри до Міністерства охорони здоров’я, де їх розглядають експертні команди Центру оцінювання функціонального стану осіб.

: Пенсійний фонд України надсилає медичні формуляри до Міністерства охорони здоров’я, де їх розглядають експертні команди Центру оцінювання функціонального стану осіб. Переклад документів : Центр оцінювання функціонального стану осіб забезпечує проведення перекладу документів українською мовою.

: Центр оцінювання функціонального стану осіб забезпечує проведення перекладу документів українською мовою. Відповідність міжнародним стандартам : медичні документи мають відповідати стандартам, таким як Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10).

: медичні документи мають відповідати стандартам, таким як Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10). Формат оцінювання: оцінювання може проводитися заочно або з використанням телемедицини, залежно від конкретної ситуації.

Для громадян України, які перебувають у країнах, з якими не укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення, процес оцінювання залишається доступним за стандартною процедурою:

Підготовка медичних документів: у медичних документах має бути зазначено діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), ступінь функціональних порушень, дані лабораторних та функціональних обстежень (виписки стаціонарного хворого, консультації, обстеження тощо). Переклад документів: документи потрібно перекласти українською мовою та засвідчити правильність перекладу. Згідно із Законом України «Про нотаріат» за вчинення нотаріальних дій за кордоном консульськими установами України щодо засвідчення правильності перекладу на українську мову документів, необхідних для направлення на оцінювання, консульський збір не справляється. Передача документів: перекладені документи можуть бути надіслані поштою або передані до лікуючого лікаря через технічні засоби електронних комунікацій. На підставі отриманих медичних документів лікуючий лікар зможе сформувати направлення на проведення оцінювання. Рішення про оцінювання: на підставі отриманих документів експертна команда в Україні проведе оцінювання повсякденного функціонування, яке може відбутися заочно або з використанням телемедицини.

У МОЗ наголошують, що медичні документи, видані в РФ чи РБ, не приймаються до розгляду.

Також у разі труднощів із передачею документів слід звернутися до консульства або посольства України.

Крім того, у МОЗ повідомили процедуру оскарження рішення експертної команди, яка замінила МСЕК.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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