Уже за кілька днів – коли можна буде побачити шість планет на небі одночасно

21 січня мешканці Землі зможуть побачити рідкісне астрономічне явище – Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн на небі одночасно.

У січні та лютому 2025 року відбудеться рідкісне вирівнювання планет. Спочатку 6, а пізніше 7 планет будуть одночасно видимі з Землі.

Як писала «Судово-юридична газета», уже за кілька днів – 21 січня – мешканці Землі зможуть побачити шість планет на небі одночасно – Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн.

А 28 лютого уже сім планет Сонячної системи вишикуються в акуратну лінію на нічному небі.

Астрономи називають таке явище великим планетарним з'єднанням.

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