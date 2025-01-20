Уже через несколько дней – когда можно будет увидеть шесть планет в небе одновременно

21 января жители Земли смогут увидеть редкое астрономическое явление – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн в небе одновременно.

В январе и феврале 2025 года произойдет редкое выравнивание планет. Сначала 6, а позже 7 планет будут одновременно видны с Земли.

Как писала «Судебно-юридическая газета», уже через несколько дней – 21 января – жители Земли смогут увидеть шесть планет в небе одновременно – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

А 28 февраля уже семь планет солнечной системы выстроятся в аккуратную линию на ночном небе.

Астрономы называют такое явление крупным планетарным соединением.

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