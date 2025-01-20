Практика судов
  1. Общество

Уже через несколько дней – когда можно будет увидеть шесть планет в небе одновременно

00:00, 20 января 2025
21 января жители Земли смогут увидеть редкое астрономическое явление – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн в небе одновременно.
Уже через несколько дней – когда можно будет увидеть шесть планет в небе одновременно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В январе и феврале 2025 года произойдет редкое выравнивание планет. Сначала 6, а позже 7 планет будут одновременно видны с Земли.

Как писала «Судебно-юридическая газета», уже через несколько дней – 21 января – жители Земли смогут увидеть шесть планет в небе одновременно – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн.

А 28 февраля уже семь планет солнечной системы выстроятся в аккуратную линию на ночном небе.

Астрономы называют такое явление крупным планетарным соединением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Задержанная добровольно разблокировала телефон по просьбе полицейских, поэтому здесь нет вмешательства в тайну общения – Верховный Суд

Защитник указывал, что осужденная, добровольно по просьбе полицейских разблокировав телефон в день задержания, не давала согласия на вмешательство в ее частную жизнь путем доступа к частной переписке.

В Раде решили отложить реализацию закона о передаче государству администрирования домена GOV.UA

Закон об администрировании домена GOV.UA государством должен быть реализован в 2024 году, но депутаты констатировали, что он так и не выполнен, поэтому следует перенести срок на 2026 год

Постановление следователя о приостановлении досудебного расследования не относится к решениям, которые могут быть обжалованы в ходе подготовительного судебного заседания – Верховный Суд

Местный суд отменил постановление следователя о приостановлении досудебного расследования и оглашении в розыск подозреваемого как принятое с нарушением УПК – что решил Верховный Суд.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, когда систематическое нарушение правил совместного проживания является достаточным основанием для выселения

Оценивая выселение ответчика из принадлежащему истице на праве собственности жилого дома на предмет пропорциональности в контексте принципов статьи 8 Конвенции, Верховный Суд указал, что прекращение права на пользование спорным жильем путем выселения в этом случае преследует легитимную цель

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України