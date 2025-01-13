Практика судів
  1. Законодавство

На землян чекає дуже рідкісне явище – на небі з’являться сім планет одночасно

20:00, 13 січня 2025
Очікується велике вирівнювання планет Сонячної системи.
На землян чекає дуже рідкісне явище – на небі з’являться сім планет одночасно
Джерело фото: Рinterest
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У січні та лютому 2025 року відбудеться рідкісне вирівнювання планет. Спочатку 6, а пізніше 7 планет будуть одночасно видимі з Землі.

Як повідомляє LiveScience, 21 січня мешканці Землі зможуть побачити шість планет у небі одночасно – Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн, а 28 лютого сім планет Сонячної системи вишикуються в акуратну лінію на нічному небі.

Насправді це не рідкість, коли кілька планет знаходяться на одному боці від Сонця одночасно, набагато рідше явище, коли більшість або навіть усі планети вирівнюються.

Будь-яка кількість планет від трьох до восьми становить вирівнювання. Збір п’яти або шести планет відомий як велике вирівнювання, причому вирівнювання п’яти планет значно частіше, ніж шести.

Звісно, ​​найрідкіснішими з усіх є великі вирівнювання семи планет.

Ці вирівнювання не є акуратними планетними чергами, які можна побачити на схемах та ілюстраціях Сонячної системи. Але це схоже на те, що планети розташовані вздовж уявної лінії.

Це відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по екліптиці. Деякі з планет мають орбіти, нахилені трохи вище або нижче цієї площини, але всі вони більш-менш на одному рівні, як канавки на платівці.

Вирівнювання, час сходу та заходу планет і в якому порядку, буде залежати від того, з якої точки світу дивитися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про відповідальність за втручання в роботу електронних реєстрів – про які зміни до КК та КПК йдеться

Під час війни несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі публічних електронних реєстрах, буде каратися до 8 років позбавлення волі.

Кабмін змінив підстави, за яких водії можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію

Уряд змінив умови для складення водіями європротоколу і залишення місця ДТП.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео