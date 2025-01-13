На землян чекає дуже рідкісне явище – на небі з’являться сім планет одночасно

Очікується велике вирівнювання планет Сонячної системи.

Джерело фото: Рinterest

У січні та лютому 2025 року відбудеться рідкісне вирівнювання планет. Спочатку 6, а пізніше 7 планет будуть одночасно видимі з Землі.

Як повідомляє LiveScience, 21 січня мешканці Землі зможуть побачити шість планет у небі одночасно – Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн, а 28 лютого сім планет Сонячної системи вишикуються в акуратну лінію на нічному небі.

Насправді це не рідкість, коли кілька планет знаходяться на одному боці від Сонця одночасно, набагато рідше явище, коли більшість або навіть усі планети вирівнюються.

Будь-яка кількість планет від трьох до восьми становить вирівнювання. Збір п’яти або шести планет відомий як велике вирівнювання, причому вирівнювання п’яти планет значно частіше, ніж шести.

Звісно, ​​найрідкіснішими з усіх є великі вирівнювання семи планет.

Ці вирівнювання не є акуратними планетними чергами, які можна побачити на схемах та ілюстраціях Сонячної системи. Але це схоже на те, що планети розташовані вздовж уявної лінії.

Це відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по екліптиці. Деякі з планет мають орбіти, нахилені трохи вище або нижче цієї площини, але всі вони більш-менш на одному рівні, як канавки на платівці.

Вирівнювання, час сходу та заходу планет і в якому порядку, буде залежати від того, з якої точки світу дивитися.

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