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Адвоката из Киева подозревают в вербовке агентов для военной разведки РФ

10:17, 19 января 2025
По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российской спецслужбы еще в 2015 году.
Адвоката из Киева подозревают в вербовке агентов для военной разведки РФ
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Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали адвоката в Киеве. Как указывают в СБУ, по версии следствия он вербовал для российской спецслужбы новых агентов, а также защищал в судах уже разоблаченных приспешников врага.

«Задокументирован как юрист сначала помог рашистам «подобрать» корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора – защищал его в суде», – пишут в СБУ.

По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российской спецслужбы Виталием Наумовым во время личной встречи на территории страны-агрессора еще в 2015 году.

«После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, указанных в материалах уголовных производств и разоблачающих предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям ГРУ РФ», – говорится в сообщении.

Указывается, что за каждое выполненное задание мужчина получал денежное «вознаграждение» через анонимные переводы средств.

Адвоката задержали по месту его жительства в Киеве. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон.

Мужчине на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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СБУ адвокат

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