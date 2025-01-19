Адвоката з Києва підозрюють у вербуванні агентів для воєнної розвідки РФ

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російської спецслужби ще у 2015 році.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві адвоката. Як вказують у СБУ, за версією слідства він вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога.

«Задокументовано як юрист спочатку допоміг рашистам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді», - пишуть у СБУ.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російської спецслужби Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році.

«Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що за кожне виконане завдання чоловік отримував грошову «винагороду» через анонімні перекази коштів.

Адвоката затримали за його місцем проживання у Києві. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон.

Чоловіку на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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