Практика судів
  1. В Україні

Адвоката з Києва підозрюють у вербуванні агентів для воєнної розвідки РФ

10:17, 19 січня 2025
За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російської спецслужби ще у 2015 році.
Адвоката з Києва підозрюють у вербуванні агентів для воєнної розвідки РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві адвоката. Як вказують у СБУ, за версією слідства він вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога.

«Задокументовано як юрист спочатку допоміг рашистам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді», - пишуть у СБУ.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російської спецслужби Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році.

«Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що за кожне виконане завдання чоловік отримував грошову «винагороду» через анонімні перекази коштів.

Адвоката затримали за його місцем проживання у Києві. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон.

Чоловіку на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ адвокат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Об’єднана палата КЦС висловилася, чи є порушенням відсутність у рішенні суду вказівки на дату складання його повного тексту та несвоєчасне надіслання рішення до Реєстру

Особу, яка ініціювала розгляд справи або судового провадження і, яка скористалася своїм правом доступу до правосуддя, подала позовну заяву, на підставі якої відкрито провадження, не можна вважати особою, не повідомленою про розгляд справи, - Об’єднана палата КЦС ВС.

Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: Дії слідчих ДБР стосуються рішення 2012 року, яке було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013 - тобто, 11 досвідчених суддів підтвердили законність ухваленого мною рішення, а підозру у вчиненні державної зради одержав тільки я.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва