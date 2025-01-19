На пляжах трьох німецьких островів знайшли кокаїн на 10 млн євро, але звідки він – невідомо

Митна служба Гамбурга заявила, що зараз з’ясовує, звідки прийшли пакунки та які люди чи транспортні засоби могли бути залучені до процесу.

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На пляжах трьох німецьких островів знаходять пакунки з кокаїном – виявили 250 кг наркотика у таких пакунках. Їхня вулична вартість оцінюється орієнтовно в 10 млн євро. Про це повідомляє Spiegel.

Остання знахідка датується початком січня, коли на пляжі Зюльт один з відпочивальників знайшов пакунки, що містили загалом 25 кілограмів забороненої речовини.

На думку влади, пакунки могли загубитися під час невдалої морської доставки. Але також можливо, що дилери прикріпили кокаїн до зовнішньої сторони човна і він випадково загубився.

Відвідувачів пляжу просять триматися подалі від викинутих на берег пакунків або підозрілих предметів і негайно повідомляти митницю або поліцію.

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