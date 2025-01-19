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У Хорватії віцепрем’єр Йосип Дабро подав у відставку після відео, на якому він стріляє з авто

12:33, 19 січня 2025
В уряді Хорватії назвали таку поведінку «недоречною і безвідповідальною».
У Хорватії віцепрем’єр Йосип Дабро подав у відставку після відео, на якому він стріляє з авто
Джерело фото: Йосип Дабро
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Віцепрем'єр-міністр і міністр сільського господарства, лісового господарства та рибальства Хорватії Йосип Дабро подав у відставку після того, як газета Jutarnji List опублікувала відео, на якому він стріляє з автомобіля, що рухається.

Як зазначає Hina, про своє рішення громадськість він повідомив через соціальні мережі.

Як вказується, на відео видно, як чоловік на пасажирському сидінні авто розмовляє, сміється і підспівує під музику, а потім з пістолета стріляє через відкрите вікно.

В уряді Хорватії назвали таку поведінку «недоречною і безвідповідальною» та додали, що компетентні органи проведуть усі дії для з'ясування обставин інциденту.

За словами посадовця, відео було знято кілька років тому і стріляв він навчальними кулями.

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відставка Хорватія

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