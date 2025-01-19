В Хорватии вице-премьер Иосиф Дабро подал в отставку после видео, на котором он стреляет из авто

В правительстве Хорватии назвали такое поведение «неуместным и безответственным».

Источник фото: Иосиф Дабро

Вицепремьер-министр и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Хорватии Иосиф Дабро подал в отставку после того, как газета Jutarnji List опубликовала видео, на котором он стреляет из движущегося автомобиля.

Как отмечает Hina, о своем решении общественность он сообщил через социальные сети.

Как указывается, на видео видно, как мужчина на пассажирском сиденье авто разговаривает, смеется и подпевает под музыку, а затем из пистолета стреляет через открытое окно.

В правительстве Хорватии назвали такое поведение «неуместным и безответственным» и добавили, что компетентные органы проведут все действия по выяснению обстоятельств инцидента.

По словам должностного лица, видео было снято несколько лет назад и стрелял он учебными пулями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.