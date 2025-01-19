Практика судов
  1. В мире

В Хорватии вице-премьер Иосиф Дабро подал в отставку после видео, на котором он стреляет из авто

12:33, 19 января 2025
В правительстве Хорватии назвали такое поведение «неуместным и безответственным».
В Хорватии вице-премьер Иосиф Дабро подал в отставку после видео, на котором он стреляет из авто
Источник фото: Иосиф Дабро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вицепремьер-министр и министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Хорватии Иосиф Дабро подал в отставку после того, как газета Jutarnji List опубликовала видео, на котором он стреляет из движущегося автомобиля.

Как отмечает Hina, о своем решении общественность он сообщил через социальные сети.

Как указывается, на видео видно, как мужчина на пассажирском сиденье авто разговаривает, смеется и подпевает под музыку, а затем из пистолета стреляет через открытое окно.

В правительстве Хорватии назвали такое поведение «неуместным и безответственным» и добавили, что компетентные органы проведут все действия по выяснению обстоятельств инцидента.

По словам должностного лица, видео было снято несколько лет назад и стрелял он учебными пулями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отставка Хорватия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чрезмерная требовательность к подтверждению полномочий представителя по защите социальных прав является ограничением доступа лица к суду – позиция Верховного Суда

Формальный подход к оценке доверенности фактически нарушает основное право человека на доступ к суду и защиту своих прав, указал Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, что включает в себя искреннее раскаяние

Осужденный за публикации в соцсетях с оправданиями агрессии утверждал, что не понимал принцип действия социальной сети.

Верховная Рада ужесточила требования к распространению новостей журналистами, работающими с медиа как ФЛП

Журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут приравнены в вопросах ответственности за информацию, к тем журналистам, которые работают по трудовому договору.

Доллары и бутылка алкоголя — гражданка принесла подарок для судьи прямо в суд

Высший совет правосудия попросил разобраться в этой истории прокуратуру.

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва