На инаугурацию Дональда Трампа привлекают полицию из других штатов и более 8 тысяч нацгвардейцев

Уже 20 января новая администрация во главе Дональдом Трампом обретет официальные полномочия.

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В Вашингтоне центр города разделяют на сектора, вдоль главных улиц ставят заборы, кроме того, в столицу стягивается полиция из других штатов и привлекаются нацгвардейцы. Так в городе продолжается подготовка основных мероприятий по инаугурации 47 президента США Дональда Трампа.

Уже 20 января в день инаугурации избранного президента США новая администрация во главе Дональдом Трампом обретет официальные полномочия.

Как пишет Укринформ, продолжается финальная подготовка. Министерство внутренней безопасности обнародовало карту столицы, где обозначены перекрытые дороги, зоны по уходу за автомобилями, закрытые станции метро и другие ограниченные периметры.

Для усиления охраны и порядка в столице во время инаугурационных мероприятий в помощь правоохранителям привлечены 8 тысяч военных Нацгвардии США из около 40 штатов. Как сообщили в Объединенном информационном центре 60-й президентской инаугурации, военные будут обеспечивать управление толпой, работу КПП, регулирование движения, реагирование на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы, а также на гражданские беспорядки и будут осуществлять операции поддержки.

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