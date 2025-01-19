Украинцы завезли на рынок в 2024 году более 222 тысяч подержанных легковушек

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.

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Более 75% всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержаны автомобили, ввезенные из-за границы. Как пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», речь идет о 222,1 тыс. подержанных легковушек, что на 4% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%. Дальше идут:

дизельные – 25%;

электромобили – 18%;

автомобили с ГБО и гибриды – по 5%.

Лидером среди них остается Volkswagen Golf.

В ТОП – 10 самых популярных моделей вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 12164 ед.;

RENAULT Megane – 9608 ед;

SKODA Octavia – 8083 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 6570 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 5988 ед.;

NISSAN Leaf – 5511 ед.;

AUDI Q5 – 5316 ед.;

NISSAN Rogue – 4950 ед.;

TESLA Model 3 – 4639 ед.;

MAZDA CX5 – 3851 ед.

Как ранее мы писали, за год украинский рынок электромобилей вырос почти на 40% – какие модели самые популярные.

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