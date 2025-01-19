Украинцы завезли на рынок в 2024 году более 222 тысяч подержанных легковушек

Более 75% всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержаны автомобили, ввезенные из-за границы. Как пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», речь идет о 222,1 тыс. подержанных легковушек, что на 4% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%. Дальше идут:
Лидером среди них остается Volkswagen Golf.
В ТОП – 10 самых популярных моделей вошли:
Как ранее мы писали, за год украинский рынок электромобилей вырос почти на 40% – какие модели самые популярные.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.