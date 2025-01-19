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Правительство изменило процедуру получения отсрочки для родственников людей, которые пропали без вести

13:50, 19 января 2025
Теперь родным нужно будет получить выписку из Реестра вместо решения суда.
Правительство изменило процедуру получения отсрочки для родственников людей, которые пропали без вести
Источник фото: Getty Images
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Правительство приняло постановление, регулирующее процедуру получения отсрочки от мобилизации для родных пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Как указывается, МВД получило значительное количество обращений от родных лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах с просьбой устранить юридическую коллизию, что делает невозможным реализацию их законных прав на получение отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. После этого было определено пересмотреть перечень документов, которые необходимо предоставлять семьям пропавших для получения такой отсрочки.

«До принятия Правительством изменений, основанием для получения такой отсрочки было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена. Поэтому родные лиц, пропавших без вести, были лишены возможности получить отсрочку», - объясняют в сообщении.

После вступления в законную силу постановления процедура получения отсрочки для семей лиц, пропавших без вести, будет приведена в соответствие с требованиями профильного Закона, благодаря замене требования о предоставлении судебного решения о признании лица пропавшем без вести на выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести (то есть родным нужно будет получить выписку из Реестра вместо решения суда).

К категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва военную службу во время мобилизации, в частности относятся:

  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения;
  • женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

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Кабинет Министров Украины решение суда мобилизация отсрочка

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