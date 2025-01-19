Уряд змінив процедуру отримання відстрочки для родичів людей, які зникли безвісти

Уряд ухвалив постанову, яка врегульовує процедуру отримання відстрочки від мобілізаціїдля рідних зниклих безвісти за особливих обставин.
Як вказується, МВС отримало значну кількість звернень від рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин із проханням усунити юридичну колізію, що унеможливлює реалізацію їхніх законних прав на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Після цього було визначено переглянути перелік документів, які необхідно надавати родинам зниклих осіб для отримання такої відстрочки.
«До прийняття Урядом змін, підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку», - пояснюють у повідомленні.
Після набрання законної сили постановою, процедура отримання відстрочки для родин осіб, зниклих безвісти, буде приведена у відповідність до вимог профільного Закону, завдяки заміні вимоги про надання судового рішення щодо визнання особи зниклою безвісти на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти (тобто рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду).
До категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться:
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