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Уряд змінив процедуру отримання відстрочки для родичів людей, які зникли безвісти

13:50, 19 січня 2025
Тепер рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду.
Уряд змінив процедуру отримання відстрочки для родичів людей, які зникли безвісти
Джерело фото: Getty Images
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Уряд ухвалив постанову, яка врегульовує процедуру отримання відстрочки від мобілізаціїдля рідних зниклих безвісти за особливих обставин.

Як вказується, МВС отримало значну кількість звернень від рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин із проханням усунити юридичну колізію, що унеможливлює реалізацію їхніх законних прав на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Після цього було визначено переглянути перелік документів, які необхідно надавати родинам зниклих осіб для отримання такої відстрочки.

«До прийняття Урядом змін, підставою для отримання такої відстрочки було рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин. Однак правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Тому рідні осіб, зниклих безвісти, були позбавлені можливості отримати відстрочку», - пояснюють у повідомленні.

Після набрання законної сили постановою, процедура отримання відстрочки для родин осіб, зниклих безвісти, буде приведена у відповідність до вимог профільного Закону, завдяки заміні вимоги про надання судового рішення щодо визнання особи зниклою безвісти на витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти (тобто рідним потрібно буде отримати витяг з Реєстру замість рішення суду).

До категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зокрема відносяться:

  • жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;
  • жінки та чоловіки (або опікуни), які виховують дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої (таких) дитини (дітей) визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

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Кабінет Міністрів України рішення суду мобілізація відстрочка

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