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У Міноборони пояснили, що чекає на студентів, які не складуть іспит з обов’язкової базової військової підготовки

11:16, 19 січня 2025
Якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його незадовільно, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах.
У Міноборони пояснили, що чекає на студентів, які не складуть іспит з обов’язкової базової військової підготовки
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У Міноборони зазначили, що проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) є обов’язковим для усіх студентів вищих навчальних закладів. На цьому наголосив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

«Хочу підкреслити те, що вона [БЗВП] є обов’язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його незадовільно, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», — заявив Мельник.

Як розповідала «Судово-юридична газета», для студентів з вересня 2025 року стартує базова загальновійськова підготовка. Як вказують у Міноборони, БЗВП для студентів вищих навчальних закладів триватиме 300 академічних годин – це 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.

За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду.

Чого навчатимуть:

  • тактична, розвідувальна та психологічна підготовка
  • основи військової дисципліни
  • домедична допомога
  • поводження зі зброєю

Після проходження БЗВП студенти будуть складати військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Нагадаємо, що 15 січня Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів – здобувачів вищої освіти.

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Міноборони студенти

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