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Дональд Трамп запустив власну криптовалюту – мемкоїн $TRUMP

10:53, 19 січня 2025
Обраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту.
Дональд Трамп запустив власну криптовалюту – мемкоїн $TRUMP
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Обраний президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережах про запуск офіційного мемкоїну $TRUMP.

Запуск зустрів хвилю ентузіазму і трейдери кинулися скуповувати монету, що призвело до обсягів торгів на сотні мільйонів доларів упродовж кількох годин.

Раніше Трамп неодноразово висловлювався на підтримку криптовалюти. Також він зустрічався із представниками ринку майнінгу криптовалют у червні минулого року.

Coindesk зазначає, що Трамп у такий спосіб став першим кандидатом, який підтримав криптоіндустрію.

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Дональд Трамп криптовалюта

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