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У Канаді запустили програму фінансової допомоги для підтримки палестинців

08:53, 19 січня 2025
Кандидати отримають одноразову фінансову виплату в розмірі 3000 доларів на кожного дорослого та 1500 доларів на дитину.
У Канаді запустили програму фінансової допомоги для підтримки палестинців
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У відповідь на гуманітарну кризу в Газі міністр імміграції Марк Міллер оголосив, що з 16 січня у Канаді діє програма фінансової допомоги для підтримки палестинців, які прибувають до країни.

Ця ініціатива покликана допомогти людям і членам їхніх сімей задовольнити основні потреби, такі як їжа, одяг і житло, коли вони возз’єднуються з родичами в громадах по всій країні.

Кандидати, які відповідають вимогам, отримають одноразову фінансову виплату в розмірі 3 000 доларів на кожного дорослого та 1 500 доларів на кожну дитину віком до 17 років.

Як вказується, щоб гарантувати, що поточні та майбутні прибулі матимуть швидкий доступ до цих коштів, виплати здійснюватимуться поетапно, починаючи з осіб, які вже прибули до Канади та прибудуть до 31 березня 2025 року.

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Канада

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