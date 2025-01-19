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В Канаде запустили программу финансовой помощи для поддержки палестинцев

08:53, 19 января 2025
Кандидаты получат единовременную финансовую выплату в размере 3000 долларов на каждого взрослого и 1500 долларов на ребенка.
В Канаде запустили программу финансовой помощи для поддержки палестинцев
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В ответ на гуманитарный кризис в Газе министр иммиграции Марк Миллер объявил, что с 16 января в Канаде действует программа финансовой помощи для поддержки прибывающих в страну палестинцев.

Эта инициатива призвана помочь людям и членам их семей удовлетворить основные потребности, такие как еда, одежда и жилье, когда они воссоединяются с родственниками в общинах по всей стране.

Кандидаты, отвечающие требованиям, получат единовременную финансовую выплату в размере 3 000 долларов на каждого взрослого и 1 500 долларов на каждого ребенка в возрасте до 17 лет.

Как указывается, чтобы гарантировать, что текущие и будущие прибывшие получат быстрый доступ к этим средствам, выплаты будут осуществляться поэтапно, начиная с лиц, которые уже прибыли в Канаду и прибудут до 31 марта 2025 года.

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Канада

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